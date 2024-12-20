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Спорт

Марат Омаров стал президентом Федерации футбола Казахстана

Футбол Глава КФФ, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 14:20 Фото: gov.kz
20 декабря 2024 года в Астане прошли выборы нового главы Казахстанской федерации футбола. По итогам конференции КФФ на этот пост был избран Марат Омаров, сообщает Zakon.kz.

Он выиграл в конкуренции еще с двумя кандидатами на эту должность. Изначально на этот президентский пост претендовали шесть человек, трое из которых – Наргис Магау, Давид Лория и Ерлан Джамантаев – досрочно снялись с дистанции по разным причинам.

В итоге остались Алтай Даумов, Ербол Каиров и Марат Омаров.

36-летний Марат Омаров является выпускником программы "Болашак". Имеет опыт работы в государственных органах и национальных компаниях. В 2022 году стал заместителем председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК, а позже возглавил его.

Бывший президент КФФ Адлет Барменкулов принял решение покинуть свой пост 8 ноября 2024 года.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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