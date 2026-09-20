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Спорт

Женская сборная Казахстана одержала четвертую победу подряд на шахматной Олимпиаде

Шахматистки, турнир по шахматам , фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 06:44 Фото: kazchess
Женская сборная Казахстана одержала четвертую победу подряд на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде, переиграв в четвертом туре команду Армении, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, 46-я Всемирная шахматная олимпиада проходит в Самарканде (Узбекистан). В женском турнире уровень соперниц для казахстанок растет с каждым днем. В четвертом туре они встретились со сборной Армении и победили со счетом 3:1.

Лидер национальной команды Бибисара Асаубаева одержала свою первую победу на турнире, переиграв Лилит Мкртчян. 16-летняя Елназ Калиахмет продолжила свою феноменальную серию, набрав четвертое очко в четырех партиях благодаря победе над Сусанной Габоян. Партии Меруерт Камалиденовой против Элины Даниелян и Алуа Нурман против Мариам Мкртчян завершились вничью.

Матчи пятого тура главного командного турнира планеты пройдут сегодня, 20 сентября 2026 года.

Мужская сборная Казахстана также добилась успеха, уверенно победив команду Японии.

Казахстанские шахматисты разгромили соперников со счетом 3,5:0,5. Свои партии выиграли Денис Махнёв, Сауат Нургалиев и Даниал Сапенов, а Жандос Агманов сыграл вничью.

Успехов добились и казахстанские теннисисты. Сборная страны обеспечила себе выход в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса после победы над командой Таиланда.

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Камила Салкымбаева
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