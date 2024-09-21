Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

С фантастическим счетом закончилась встреча Казахстана с Новой Зеландией на ЧМ по футзалу

Казахстан одолел Новую Зеландию на ЧМ по футзалу, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 19:21 Фото: Instagram/kff_team_futsal
Заключительный матч группового этапа чемпионата мира сборная Казахстана по футзалу провела в Ташкенте. Новая Зеландия проиграла всухую со счетом 10:0, сообщает Zakon.kz.

Голы забили Ринат Турегазин и Акжол Дарибай, Лео Жарагуа оформил дубль, а Арнольд Кнауб стал автором пента-трика, забив 5 мячей. Автогол на счету Логана Висневски.

В параллельном матче в Андижане играли Испания и Ливия – 8:0. Испания сохраняет лидерство в группе D. Казахстан на втором месте с разницей всего в один гол.

В 1/8 финала Казахстан сыграет с победителем группы С, который определится 22 сентября в матче Португалия – Марокко.

Ранее Казахстан разгромил Ливию на ЧМ по футзалу.

Читайте также

Призер Олимпиады Нурбек Оралбай раскрыл свое семейное положение
Призер Олимпиады Нурбек Оралбай раскрыл свое семейное положение
Бокс
Турнир по женскому боксу впервые пройдет в Казахстане без защитных шлемов
Шахматы
Алуа Нурман принесла победу команде Казахстана в 9 туре шахматной Олимпиады
Елена Беляева
Казахстан Новая Зеландия 2024 год Футзал Чемпионаты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владислав Бакальчук высказал свою версию трагедии
Владислав Бакальчук о стрельбе: Мы прибыли в офис Wildberries с мировыми намерениями
прогноз погоды в Алматы
Жаркие выходные, дожди и дальнейшее похолодание: погода в Алматы на неделю
гороскоп, звезды
Деньги и спокойствие: субботний гороскоп для всех знаков зодиака
&quot;Любимый мужчина рядом&quot;: Динара Сатжан опубликовала фото с Валерием Меладзе
"Любимый мужчина рядом": Динара Сатжан опубликовала фото с Валерием Меладзе
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: