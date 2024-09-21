С фантастическим счетом закончилась встреча Казахстана с Новой Зеландией на ЧМ по футзалу

Заключительный матч группового этапа чемпионата мира сборная Казахстана по футзалу провела в Ташкенте. Новая Зеландия проиграла всухую со счетом 10:0, сообщает Zakon.kz.

Голы забили Ринат Турегазин и Акжол Дарибай, Лео Жарагуа оформил дубль, а Арнольд Кнауб стал автором пента-трика, забив 5 мячей. Автогол на счету Логана Висневски.



В параллельном матче в Андижане играли Испания и Ливия – 8:0. Испания сохраняет лидерство в группе D. Казахстан на втором месте с разницей всего в один гол.

В 1/8 финала Казахстан сыграет с победителем группы С, который определится 22 сентября в матче Португалия – Марокко.

Ранее Казахстан разгромил Ливию на ЧМ по футзалу.