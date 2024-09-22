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Лучший фигурист Казахстана определился с первым турниром в новом сезоне

Лучший фигурист Казахстана определился с первым турниром в сезоне, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 05:59 Фото: isu.org
Со 2 по 5 октября в Астане пройдет международный турнир по фигурному катанию серии Challenger – "Мемориал Дениса Тена". Одним из его топовых участников станет алматинец Михаил Шайдоров, который выйдет на столичный лед в статусе лучшего "одиночника" республики, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, Михаил Шайдоров родился 25 июня 2004 года в Алматы.

Достижения: серебряный призер чемпионата мира среди юниоров (2022), бронзовый призер Гран-при "Кубок Китая" (2023), серебряный призер международного турнира Golden Spin of Zagreb (2023), действующий чемпион Казахстана (2023), победитель международного турнира Challenge Cup (2024).

Результаты в соревнованиях топ-уровня: ЧМ (2021: 32-е место, 2023: 14-е место, 2024: 14-е место), Чемпионат четырех континентов (2022: пятое место, 2023: пятое место, 2024: шестое место), Универсиада (2023: четвертое место).

Положение в мировом рейтинге: 15-е место среди "одиночников" (2242).

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