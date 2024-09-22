Лучший фигурист Казахстана определился с первым турниром в новом сезоне

Фото: isu.org

Со 2 по 5 октября в Астане пройдет международный турнир по фигурному катанию серии Challenger – "Мемориал Дениса Тена". Одним из его топовых участников станет алматинец Михаил Шайдоров, который выйдет на столичный лед в статусе лучшего "одиночника" республики, сообщает Zakon.kz.

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