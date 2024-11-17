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Лучший фигурист Казахстана выступит в китайском Чунцине

Стало известно, где выступит лучший фигурист Казахстана после поражения на &quot;Гран-при Франции&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 08:36 Фото: goldenskate
С 22 по 24 ноября в Чунцине пройдет Международный турнир по фигурному катанию серии Гран-при "Кубок Китая". Одним из его участников станет лидер казахстанской сборной Михаил Шайдоров, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, Михаил Шайдоров родился 25 июня 2004 года в Алматы.

Он серебряный призер чемпионата мира среди юниоров (2022), бронзовый призер Гран-при "Кубок Китая" (2023), серебряный призер международного турнира Golden Spin of Zagreb (2023), действующий чемпион Казахстана (2023), победитель международного турнира Challenge Cup (2024).

Результаты в соревнованиях топ-уровня: ЧМ (2021: 32-е место, 2023: 14-е место, 2024: 14-е место), Чемпионат четырех континентов (2022: пятое место, 2023: пятое место, 2024: шестое место), Универсиада (2023: четвертое место).

Положение в мировом рейтинге: 12-е место среди "одиночников" (2733).

С 2018 года 20-летний алматинец живет и тренируется в Сочи в группе олимпийского чемпиона (1994) и чемпиона Европы (1997) Алексея Урманова.

Предыдущим стартом для 20-летнего алматинца был Гран-при Франции, где он занял четвертое место в итоговом зачете топ-соревнования.

Ранее казахстанские конькобежки завоевали "бронзу" на турнире в Японии.

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