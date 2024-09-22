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Мбаппе забил гол за "Реал" в матче с "Эспаньолом"

Мбаппе забил гол за &quot;Реал&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 08:41 Фото: Instagram/k.mbappe
21 сентября мадридский "Реал" принял у себя дома "Эспаньол" в рамках шестого тура испанской Ла Лиги, сообщает Zakon.kz.

В самом конце матча бразильский нападающий "Реала" Эндрик заработал одиннадцатиметровый удар, который успешно реализовал Килиан Мбаппе.

Француз довел счет в пользу "Реала" до разгромного – 4:1. Стоит сказать, что ранее Мбаппе поучаствовал в третьем голе своей команды, ассистировав на Винисиуса.

Для Мбаппе данный гол стал уже шестым в футболке "Реала" в восьми играх. Кроме того, у нападающего одна результативная передача.

Ранее дебютный гол Мбаппе в составе "Реала" в Лиге чемпионов прокомментировал Анчелотти.

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