Мбаппе забил гол за "Реал" в матче с "Эспаньолом"

21 сентября мадридский "Реал" принял у себя дома "Эспаньол" в рамках шестого тура испанской Ла Лиги, сообщает Zakon.kz.

В самом конце матча бразильский нападающий "Реала" Эндрик заработал одиннадцатиметровый удар, который успешно реализовал Килиан Мбаппе.

Француз довел счет в пользу "Реала" до разгромного – 4:1. Стоит сказать, что ранее Мбаппе поучаствовал в третьем голе своей команды, ассистировав на Винисиуса.

Для Мбаппе данный гол стал уже шестым в футболке "Реала" в восьми играх. Кроме того, у нападающего одна результативная передача.

Ранее дебютный гол Мбаппе в составе "Реала" в Лиге чемпионов прокомментировал Анчелотти.

