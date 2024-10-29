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Наставник "Барселоны" второй раз за сезон признан лучшим тренером Ла Лиги

Футбол Лучший тренер, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 15:25 Фото: Instagram/fcbarcelona
Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик назван лучшим тренером октября в испанском чемпионате. Главный тренер каталонской "Барселоны" в этом споре оказался выше Карло Анчелотти ("Реал") и Иманола Альгуасиля ("Реал Сосьедад"), сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы Ла Лиги, рулевой "блауграны" занял первое место в голосовании, обойдя двух своих коллег.

Для Флика это уже вторая награда в текущем сезоне, ранее он был отмечен как лучший тренер августа.

За прошедший период каталонская дружина одержала три победы во всех трех матчах Примеры, забив в ворота соперников 12 голов и пропустив в свои лишь один мяч.

Команда Флика сейчас лидирует в Ла Лиге с отрывом в шесть очков от главного конкурента, мадридского "Реала", у которого 24 балла.

В ночь на 27 октября "сине-гранатовые" разгромили (4:0) действующего победителя Лиги чемпионов на "Сантьяго Бернабеу".

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