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Спорт

Хаби Алонсо покидает "Байер" и станет главным тренером "Реала"

Футбол Тренер Реала, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 11:19 Фото: Instagram/xabialonso
9 мая подтвердилась некоторая часть долгожданных слухов о переходе испанского наставника Хаби Алонсо из немецкого футбольного клуба "Байер" в мадридский "Реал", сообщает Zakon.kz.

Как заявили в пресс-службе "аптекарей", 43-летний специалист объявил о своем уходе из клуба по завершении текущего сезона.

"Наш успех – это результат потрясающей командной работы. Первый триумф в чемпионате – заслуга проявившего ко мне доверие клуба. Выражаю благодарность и признательность всем, кто помогал в достижении этой победы".Хаби Алонсо

По заверению большинства инсайдеров, новым местом работы Алонсо будет "Реал". За преждевременный отъезд из Германии королевский коллектив заплатит немцам больше 12 млн евро неустойки.

Испанский тренер работает во главе "фармацевтов" с октября 2022 года, и под его руководством команда в прошлом сезоне впервые выиграла Бундеслигу и Кубок Германии.

С "Байером" Хаби Алонсо провел 138 игр, в его активе 89 побед, 31 ничья и 18 поражений.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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