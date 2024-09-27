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Олимпийский боксер из Казахстана провел битву взглядов перед возвращением на ринг

боксер из Казахстана провел битву взглядов, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 04:42 Фото: Instagram/yeleussinovdaniyar
Олимпийский чемпион по боксу из Казахстана провел битву взглядов перед возвращением на ринг. Данияр Елеусинов готовится забрать пояс WBC, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, Данияр Елеусинов смог добиться в любительской категории многих высот: чемпион Олимпиады в Рио, чемпион мира и Азиатских игр. Теперь, будучи профессиональным боксером Данияр возвращается после трехлетнего простоя против Джо Нойная на вечере бокса All Star Boxing в Алматы.

Так казахстанец провел битву взглядов в преддверии поединка против представителя Филиппин.

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