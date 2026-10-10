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Спорт

"Кайрат" на последних минутах вырвал победу в тяжелом поединке КПЛ-2026

Футбол Победа Жетысу, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 19:45 Фото: Instagram/f.c.kairat
10 октября стартовали матчи 28-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, в заключительной встрече алматинский "Кайрат" дома с превеликим трудом обыграл талдыкорганский "Жетысу" со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

Единственный и спасительный мяч для хозяев поля на 87-й минуте матча оформил Марк Гуаль.

Благодаря этой победе алматинский коллектив набрал 60 очков и по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице КПЛ-2026.

Как известно, лидером является "Ордабасы" (61), который еще имеет игру в запасе. Команда из Шымкента свой поединок текущего тура проведет завтра на выезде против "Кайсара" (Кызылорда).

Сегодня прошли еще три встречи 28-го тура, где "Иртыш" уступил дома "Кызылжару" (0:2), "Елимай" на своей арене не смог обыграть "Актобе" (1:3), "Тобыл" в Костанае переиграл "Астану" (2:1).

А два дня назад наставник "Реала" Жозе Моуриньо встал на защиту своего лидера Килиана Мбаппе и жестко ответил журналистам.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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