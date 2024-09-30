Лидер сборной Испании по футболу постригся налысо для поддержки больных детей
По сведениям Sport Mediaset, форвард "Милана" Мората постригся коротко, тем самым удивив тысячи зрителей, которые пришли на "Сан-Сиро".
Как поясняют близкие, Альваро пошел на такой шаг, чтобы поддержать больных раком детей. Он часто навещает их в больницах.
Фото: Instagram/alvaromorata
Для испанского нападающего это не первый случай, когда он делает подобные жесты.
Фото: Instagram/alvaromorata
После недавней победы на чемпионате Европы, во время торжественного празднования в Мадриде, Морато вышел на сцену с девочкой, которая была больна раком. Юная болельщица смогла подержать в руках драгоценный трофей.
В ночь на 15 июля футболисты сборной Испании в четвертый раз за всю историю стали чемпионами Евро.