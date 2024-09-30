Лидер сборной Испании по футболу постригся налысо для поддержки больных детей

На днях капитан сборной Испании по футболу Альваро Морато сменил свой имидж. На домашний матч итальянского первенства против "Лечче" он вышел подстриженный под ноль, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Sport Mediaset, форвард "Милана" Мората постригся коротко, тем самым удивив тысячи зрителей, которые пришли на "Сан-Сиро".

Как поясняют близкие, Альваро пошел на такой шаг, чтобы поддержать больных раком детей. Он часто навещает их в больницах.





Фото: Instagram/alvaromorata

Для испанского нападающего это не первый случай, когда он делает подобные жесты.





Фото: Instagram/alvaromorata

После недавней победы на чемпионате Европы, во время торжественного празднования в Мадриде, Морато вышел на сцену с девочкой, которая была больна раком. Юная болельщица смогла подержать в руках драгоценный трофей.

В ночь на 15 июля футболисты сборной Испании в четвертый раз за всю историю стали чемпионами Евро.

