Капитан сборной Испании по футболу раскрыл причину развода с женой

Неделю назад лидер испанской футбольной дружины Альваро Мората объявил о разводе с женой Аличе Кампелло и спустя время раскрыл причину своего поступка, сообщает Zakon.kz.

12 августа форвард итальянского "Милана" и его супруга сообщили о расставании через свои соцсети. Тогда пара объяснила данное решение множеством недопониманий с обеих сторон.

Спустя время капитан "Ла Роха" решил раскрыть одну из главных причин развода.

"Я опустошен, клянусь, никогда ей не изменял. Она самая важная женщина в моей жизни. Устал от слухов, что я был неверен Аличе. Я даже не пошел на вечеринку сборной, чтобы не возникло подобных слухов. С тех пор я ни с кем не разговаривал из уважения к ней, чтобы не возникало подобных новостей. Аличе хотела остаться в Испании и не хотела снова переезжать. Несмотря на разные мнения, у нас по-прежнему прекрасные отношения, которые мы сохраним ради благополучия наших четверых детей". Альваро Морато

31-летний футболист недавно стал победителем Евро-2024 в составе сборной Испании. После немецкого турнира испанец перешел из "Атлетико" в "Милан".

На прошедших выходных Альваро забил свой первый гол за "Милан" в рамках Серии А. Он отличился в матче против "Торино" (2:2).