Матч лидеров Ла Лиги был прерван на 15 минут из-за поведения фанатов

В ночь на 30 сентября прошла встреча испанского первенства между "Атлетико" и "Реалом", которая была приостановлена на 69-й минуте, когда в голкипера "сливочных" Давида Куртуа болельщики начали бросать предметы с трибун, сообщает Zakon.kz.

Из-за этого инцидента главный судья матча вынужден был увести команды в раздевалки. Это был поединок лидеров турнирной таблицы Ла Лиги в рамках игр 8-го утра.

В середине 2-го тайма в голкипера "Реала" Тибо Куртуа с трибун кинули неизвестный предмет. Вратарь обратился в рефери, однако болельщики "Атлетико" не прекратили свои действия.

Фото: Instagram/realmadrid

Футболисты "Атлетико" и их главный тренер Диего Симеоне успокаивали своих фанатов как могли. После предупреждения администрации стадиона о возможной отмене матча болельщики прекратили свою акцию.

Спустя 15 минут после этого матч был возобновлен, его итогом стала боевая ничья – 1:1. Королевский клуб упустил победу на последних секундах дополнительного времени. Спасителем у хозяев поля стал Анхель Корреа, который ответил на гол Эдера Милитао.

Таким образом, "Реал" продлил серию без поражений в Ла Лиге до 40 матчей подряд. Как раз-таки "матрасники" нанесли последнее поражение "сливочным" 24 сентября 2023 года на своей арене и после этого команда Карло Анчелотти никому не уступала в испанском первенстве.

По итогам игр 8-го тура Ла Лиги действующий чемпион приблизился к "Барселоне", набрав 18 очков. У "блауграны", которая в эти выходные потерпела первую неудачу в новом сезоне, на три балла больше.