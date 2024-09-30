Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Матч между Казахстаном и Аргентиной готовится к аншлагу

Футзал матч Аргентина, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 17:44 Фото: Instagram/kff_team_futsal
Вечером 30 сентября в Ташкенте пройдет поединок стадии четвертьфинала мирового первенства по футзалу, где казахстанская сборная оспорит путевку за выход в полуфинал с командой Аргентины, сообщает Zakon.kz.

Эту встречу с нетерпением ждут все фанаты мирового футзала, а в кассах местной "Хумо-Арены" уже нет свободных билетов. Как информирует KФФ, все места уже раскуплены за полдня до начала этого матча.

Если учитывать, что ""Хумо-Арена" вмещает 12 500 посадочных мест, то аншлаг уже гарантирован.

Матч 1/4 финала ЧМ-2024 между Казахстаном и Аргентиной стартует в 20:00 по казахстанскому времени. Прямую трансляцию встречи будет вести республиканский телеканал Qazsport.

На встречу с чемпионами мира 2016 года казахстанская команда получила усиление в лице Лео, который пропустил игру с Португалией из-за красной карточки.      

Читайте также

Гандбол ЧП Трасса
Гандболисты помогли своим болельщикам выйти из горящего автобуса
Футбол Прерван Матч
Матч лидеров Ла Лиги был прерван на 15 минут из-за поведения фанатов
Футбол Смена Имиджа
Лидер сборной Испании по футболу постригся налысо для поддержки больных детей
Куандык Шынасилов
Аргентина Сборная Казахстана 2024 год Футзал
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес
Грозы, снег и заморозки: какая погода ждет казахстанцев 30 сентября
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Отменят ли в Казахстане срочную службу – заявление Минобороны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: