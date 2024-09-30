Матч между Казахстаном и Аргентиной готовится к аншлагу

Вечером 30 сентября в Ташкенте пройдет поединок стадии четвертьфинала мирового первенства по футзалу, где казахстанская сборная оспорит путевку за выход в полуфинал с командой Аргентины, сообщает Zakon.kz.

Эту встречу с нетерпением ждут все фанаты мирового футзала, а в кассах местной "Хумо-Арены" уже нет свободных билетов. Как информирует KФФ, все места уже раскуплены за полдня до начала этого матча.

Если учитывать, что ""Хумо-Арена" вмещает 12 500 посадочных мест, то аншлаг уже гарантирован.

Матч 1/4 финала ЧМ-2024 между Казахстаном и Аргентиной стартует в 20:00 по казахстанскому времени. Прямую трансляцию встречи будет вести республиканский телеканал Qazsport.

На встречу с чемпионами мира 2016 года казахстанская команда получила усиление в лице Лео, который пропустил игру с Португалией из-за красной карточки.