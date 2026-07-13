#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
464.71
531.26
6.05
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
464.71
531.26
6.05
Спорт

Как Аргентина готовится к битве с Англией в полуфинале ЧМ-2026 по футболу

Футбол Полуфинал Англия, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 14:26 Фото: Instagram/afaseleccion
Накануне на мировом первенстве по футболу определились последние два участника полуфинала, которыми стали сборные Англии и Аргентины. Теперь они между собой в ночь на 16 июля разыграют путевку в решающую стадию турнира, сообщает Zakon.kz.

К поединку с англичанами действующие чемпионы подходят с очередным мировым достижением. "Альбиселесте" стала первой сборной в истории, кому удалось забить более одного гола в 12 матчах чемпионатов мира подряд.

Рекордной точкой стал победный матч против Швейцарии в 1/4 финала ЧМ-2026 (3:1). А все началось еще четыре года назад в Катаре в рамках второго тура того турнира, когда были повержены мексиканцы со счетом 2:0.

Прежним рекордом владела команда Уругвая, которая поражала ворота соперников больше одного раза 11 игр подряд. Эти цифры были зафиксированы в период с ЧМ-1930 по ЧМ-1954.

"Это всего лишь футбольный матч, вот и все, мы не ждем ничего другого. Будем играть с великой сборной, у которой фантастический тренер, очень уважаемый мной. Это просто футбольный матч, ничего больше". Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони

Встреча с Англией станет для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси дебютной на международной арене.

"Это мой первый матч против британцев, безусловно, игры с сильными национальными командами всегда особенные, так что это будет уникальный матч. Это полуфинал чемпионата мира, мы подготовимся к нему. Наша команда потратила много усилий, отыграв два дополнительных тайма".Лионель Месси

На уровне чемпионатов мира обе команды встречались между собой пять раз: три победы у англичан, один успех на стороне южноамериканцев, и одна игра завершилась ничьей.

Между тем в минувший уик-энд прошли матчи 17-го тура КПЛ-2026, где первое поражение в сезоне потерпел "Ордабасы".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Канада ЮАР
12:56, 25 июня 2026
Определилась первая пара плей-офф ЧМ-2026 по футболу
Футзал матч Аргентина
17:44, 30 сентября 2024
Матч между Казахстаном и Аргентиной готовится к аншлагу
Футбол Путевка ЧМ-2026
09:49, 14 октября 2025
ЧМ-2026 по футболу пополнился еще одним сенсационным участником
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
61 тысяча зрителей посетили матчи 17-го тура Премьер-лиги
15:25, Сегодня
61 тысяча зрителей посетили матчи 17-го тура Премьер-лиги
Денис Евсеев
15:12, Сегодня
Денис Евсеев потерпел разгромное поражение в финале квалификации турнира в Нидерландах
Астана примет чемпионат мира и этап Кубка мира среди юниоров по шорт-треку
14:53, Сегодня
Астана примет чемпионат мира и этап Кубка мира среди юниоров по шорт-треку
&quot;Иногда вы просто хотите подраться&quot;: Аспиналл о поражении Макгрегора в реванше с Холлоуэем
14:37, Сегодня
"Иногда вы просто хотите подраться": Аспиналл о поражении Макгрегора в реванше с Холлоуэем
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: