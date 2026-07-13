Как Аргентина готовится к битве с Англией в полуфинале ЧМ-2026 по футболу

Накануне на мировом первенстве по футболу определились последние два участника полуфинала, которыми стали сборные Англии и Аргентины. Теперь они между собой в ночь на 16 июля разыграют путевку в решающую стадию турнира, сообщает Zakon.kz.

К поединку с англичанами действующие чемпионы подходят с очередным мировым достижением. "Альбиселесте" стала первой сборной в истории, кому удалось забить более одного гола в 12 матчах чемпионатов мира подряд.

Рекордной точкой стал победный матч против Швейцарии в 1/4 финала ЧМ-2026 (3:1). А все началось еще четыре года назад в Катаре в рамках второго тура того турнира, когда были повержены мексиканцы со счетом 2:0.

Прежним рекордом владела команда Уругвая, которая поражала ворота соперников больше одного раза 11 игр подряд. Эти цифры были зафиксированы в период с ЧМ-1930 по ЧМ-1954.

"Это всего лишь футбольный матч, вот и все, мы не ждем ничего другого. Будем играть с великой сборной, у которой фантастический тренер, очень уважаемый мной. Это просто футбольный матч, ничего больше". Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони

Встреча с Англией станет для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси дебютной на международной арене.

"Это мой первый матч против британцев, безусловно, игры с сильными национальными командами всегда особенные, так что это будет уникальный матч. Это полуфинал чемпионата мира, мы подготовимся к нему. Наша команда потратила много усилий, отыграв два дополнительных тайма". Лионель Месси

На уровне чемпионатов мира обе команды встречались между собой пять раз: три победы у англичан, один успех на стороне южноамериканцев, и одна игра завершилась ничьей.

Между тем в минувший уик-энд прошли матчи 17-го тура КПЛ-2026, где первое поражение в сезоне потерпел "Ордабасы".