Гризманн завершил карьеру в сборной Франции

30 сентября Антуан Гризманн рассказал о завершении карьеры в сборной Франции, сообщает Zakon.kz.

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции 33-летний футболист "Атлетико" опубликовал на своей странице в Х видео с фрагментами его матчей за сборную. Он написал, что закрывает эту главу своей жизни.

C’est avec le cœur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt. 🇫🇷 pic.twitter.com/qpw8dvdtFt — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) September 30, 2024

А фото Александра Кержакова, сделанное в горах Алматы, озадачило его фанатов.