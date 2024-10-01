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Гризманн завершил карьеру в сборной Франции

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 05:50 Фото: Х/Football__Tweet
30 сентября Антуан Гризманн рассказал о завершении карьеры в сборной Франции, сообщает Zakon.kz.

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции 33-летний футболист "Атлетико" опубликовал на своей странице в Х видео с фрагментами его матчей за сборную. Он написал, что закрывает эту главу своей жизни.

А фото Александра Кержакова, сделанное в горах Алматы, озадачило его фанатов.

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