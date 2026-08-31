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Спорт

Конец великой эпохи: Месси завершил карьеру в сборной Аргентины

Месси завершил карьеру в сборной Аргентины, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 20:28 Фото: Instagram/leomessi
Лионель Месси официально подтвердил завершение карьеры в сборной. Уроженец Росарио больше не будет выступать в футболке национальной команды Аргентины, тем самым завершая свою легендарную историю в составе сборной страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет OneFootball, решение капитана знаменует собой завершение "золотой эры" для "Альбиселесте". Добившись невероятных высот и возглавляя команду на многочисленных континентальных первенствах и чемпионатах мира, нападающий принял решение покинуть международную арену.

Отмечается, что уход футбольной легенды оставляет невосполнимую пустоту как в самой сборной, так и в сердцах аргентинских болельщиков. Иностранные СМИ считают, что мировой футбол прощается с одной из самых ярких и выдающихся глав в истории национальных сборных.

В соцсетях спортсмен опубликовал прощальное видео. Фанаты под роликом оставили десятки тысяч комментариев:

– Не могу представить себя без тебя, Лео!

– Мы будем скучать по тебе, Лео.

– Бог футбола...

– Ты не просто играл за Аргентину, ты заставил нас влюбиться в футбол снова. От разбитого сердца до славы на Кубке мира, мы были свидетелями всего этого. Спасибо, Лео, за воспоминания, которые останутся на всю жизнь.

Ранее сообщалось, что Месси приостановил карьеру после смерти отца.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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