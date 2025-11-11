"Реал" лишился двух своих звезд, один из них должен был приехать в Астану
Звездные представители королевского клуба получили травмы во время этого матча и вышли из строя на неопределенный срок. Данную новость распространила пресс-служба "сливочных".
"После обследования нашими врачами у Тибо Куртуа диагностировали травму длинной приводящей мышцы правой ноги". Заявление ФК "Реал"
На этой неделе Куртуа планировал поехать в Астану, чтобы помочь бельгийской сборной в противостоянии с казахстанской дружиной, в рамках игр отбора ЧМ-2026.
Если Тибо пропустит официальную встречу, то для уругвайца Вальверде особой потери нет, его сборная в течение ближайшей недели сыграет товарищеские матчи с Мексикой и США.
"По результатам обследования, у нашего игрока Федерико Вальверде обнаружили повреждение полуперепончатой мышцы правой ноги".Заявление ФК "Реал"
Пока футболисты будут восстанавливаться "Реал" взял небольшую паузу, связанную с играми сборных. 23 ноября команда Хаби Алонсо начинает 4-матчевую гостевую серию, три из которых в Ла Лиге.
В ночь на 5 ноября мадридский коллектив потерпел первое поражение в текущем сезоне Лиги чемпионов УЕФА, уступив на выезде "Ливерпулю" (0:1).