Спорт

"Реал" лишился двух своих звезд, один из них должен был приехать в Астану

Футбол Травма Игроков, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 17:53 Фото: Instagram/ReaLmadrid
Матч 12-го тура испанского чемпионата, в котором мадридский "Реал" играл на выезде с "Райо Вальекано", стал не очень радостным для двух футболистов гостевой команды – Тибо Куртуа и Федерико Вальверде, сообщает Zakon.kz.

Звездные представители королевского клуба получили травмы во время этого матча и вышли из строя на неопределенный срок. Данную новость распространила пресс-служба "сливочных".

"После обследования нашими врачами у Тибо Куртуа диагностировали травму длинной приводящей мышцы правой ноги". Заявление ФК "Реал"

На этой неделе Куртуа планировал поехать в Астану, чтобы помочь бельгийской сборной в противостоянии с казахстанской дружиной, в рамках игр отбора ЧМ-2026.

Если Тибо пропустит официальную встречу, то для уругвайца Вальверде особой потери нет, его сборная в течение ближайшей недели сыграет товарищеские матчи с Мексикой и США.

"По результатам обследования, у нашего игрока Федерико Вальверде обнаружили повреждение полуперепончатой ​​мышцы правой ноги".Заявление ФК "Реал"

Пока футболисты будут восстанавливаться "Реал" взял небольшую паузу, связанную с играми сборных. 23 ноября команда Хаби Алонсо начинает 4-матчевую гостевую серию, три из которых в Ла Лиге.

В ночь на 5 ноября мадридский коллектив потерпел первое поражение в текущем сезоне Лиги чемпионов УЕФА, уступив на выезде "Ливерпулю" (0:1).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
