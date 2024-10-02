Высокооплачиваемый хоккейный защитник перейдет в команду "Барыс"

По инсайдерской информации Telegram-канала "Головой об лед", уже в ближайшее время "Барыс" может принять в свои ряды 29-летнего защитника Илью Хохлова, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, канал "Головой об лед" сообщил, что в ближайшее время "Барыс" может озвучить эту новость.

Известно, что игрок обороны пополнил состав "Нефтехимика" по ходу сезона 2022/2023.

Всего в составе этого клуба он провел 98 матчей и набрал в них 30 (10+20) очков. Когда хоккеиста увольняли, на сайте клуба опубликовали сообщение, которое дает понять, что спортсмен заработал достаточно приличный контракт и условия. Это и стало причиной прощания с ним.

"Ему нравился Нижнекамск, здесь он жил с семьей, сын занимался в нашей хоккейной школе. Сложно было принять такое решение. Скажу, что оно связано исключительно с оптимизацией зарплатной ведомости нашего клуба", – говорилось в сообщении клубного СМИ.

Ранее сообщалось, что казахстанский клуб "Барыс" крайне неудачно начал новый сезон в Континентальной хоккейной лиге, проиграв девять из 11 матчей регулярного чемпионата с общим счетом 10:41.

