Спорт

Американский защитник может перейти в "Барыс"

Американский хоккеист, будущий спортсмен &quot;Барыса&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 05:59 Фото: Instagram/reilly_walsh2
Как стало известно Metaratings.ru, 26-лений американский защитник Райлли Уолш готовится к переходу в "Барыс", сообщает Zakon.kz.

Уолш был выбран "Нью-Джерси" на драфте-2017. В НХЛ он провел одну игру в сезоне-2021/22 и сделал один голевой пас. В АХЛ Уолш сыграл суммарно 317 матчей и набрал 168 (42+126) очков.

В прошлом сезоне на его счету 72 матча и 32 (6+26) очка за "Онтарио Рейн". А в прошлом сезоне "Барыс" занял последнее место в общей таблице чемпионата КХЛ.

Ранее стало известно, что 17-летний Дастан Сатпаев принес победу "Кайрату" над "Слованом" в Лиге чемпионов.

Аксинья Титова
