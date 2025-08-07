Американский защитник может перейти в "Барыс"

Как стало известно Metaratings.ru, 26-лений американский защитник Райлли Уолш готовится к переходу в "Барыс", сообщает Zakon.kz.

Уолш был выбран "Нью-Джерси" на драфте-2017. В НХЛ он провел одну игру в сезоне-2021/22 и сделал один голевой пас. В АХЛ Уолш сыграл суммарно 317 матчей и набрал 168 (42+126) очков.

В прошлом сезоне на его счету 72 матча и 32 (6+26) очка за "Онтарио Рейн". А в прошлом сезоне "Барыс" занял последнее место в общей таблице чемпионата КХЛ.

