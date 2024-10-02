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Левандовски приближается к рекорду Роналду в Лиге чемпионов УЕФА

Футбол Барселона Лига чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 14:40 Фото: Instagram/fcbarcelona
Форвард каталонского футбольного клуба "Барселона" Роберт Левандовски забил 50 и 51-й голы в Лиге чемпионов УЕФА после 30 лет. Поляк в этом показателе пока занимает второе место, уступая только знаменитому Криштиану Роналду, у которого 68 взятий ворот, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 2 октября нападающий "блауграны" оформил дубль в матче со швейцарским "Янг Бойз" в рамках 2-го тура Лиги чемпионов, а его команда выиграла со счетом 4:0. 

Форвард каталонского коллектива стал вторым футболистом в истории Лиги чемпионов, кому удалось преодолеть рубеж в 50 забитых мячей после 30 лет. Рекордом в этом возрасте владеет Криштиану Роналду, в копилке которого 68 голов.

Всего 36-летний игрок сделал 11 активных действий в 10 матчах нового сезона за "сине-гранатовых", 9 голов и два ассиста.

По подсчетам футбольных экспертов, нападающий каталонской "Барселоны" Роберт Левандовски добыл для своей команды больше очков, чем другие игроки испанского чемпионата в прошлом сезоне.

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