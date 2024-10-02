Левандовски приближается к рекорду Роналду в Лиге чемпионов УЕФА

Форвард каталонского футбольного клуба "Барселона" Роберт Левандовски забил 50 и 51-й голы в Лиге чемпионов УЕФА после 30 лет. Поляк в этом показателе пока занимает второе место, уступая только знаменитому Криштиану Роналду, у которого 68 взятий ворот, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 2 октября нападающий "блауграны" оформил дубль в матче со швейцарским "Янг Бойз" в рамках 2-го тура Лиги чемпионов, а его команда выиграла со счетом 4:0.

51 - @lewy_official 🇵🇱 se ha convertido en el segundo jugador en la historia de la UEFA @ChampionsLeague en marcar 50 o más goles después de cumplir 30 años (51º gol esta noche), después de Cristiano Ronaldo (68). Eterno. pic.twitter.com/NCdWrFdPH3 — OptaJose (@OptaJose) October 1, 2024

Форвард каталонского коллектива стал вторым футболистом в истории Лиги чемпионов, кому удалось преодолеть рубеж в 50 забитых мячей после 30 лет. Рекордом в этом возрасте владеет Криштиану Роналду, в копилке которого 68 голов.

Всего 36-летний игрок сделал 11 активных действий в 10 матчах нового сезона за "сине-гранатовых", 9 голов и два ассиста.

По подсчетам футбольных экспертов, нападающий каталонской "Барселоны" Роберт Левандовски добыл для своей команды больше очков, чем другие игроки испанского чемпионата в прошлом сезоне.