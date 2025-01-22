Левандовски огорчил Месси и сравнялся с Роналду в истории Лиги чемпионов
Форвард "блауграны" реализовал два пенальти в выездном матче с португальской "Бенфикой" в рамках игр седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов.
18 - @lewy_official 🇵🇱 has scored his 18th #UCL penalty goal and only @Cristiano 🇵🇹 (19) has scored more in this way in the history of the competition (equals Messi). Accurate. pic.twitter.com/G8kchKyIvO— OptaJose (@OptaJose) January 21, 2025
Тем самым Роберт Левандовски сравнялся с Криштиану Роналду по числу голов с пенальти в истории самого престижного клубного турнира Европы. У обоих футболистов по 19 взятий ворот с 11-метрового штрафного удара.
Поляк в этом рейтинге обогнал Лионеля Месси, у аргентинца 18 голов.
Благодаря двум пенальти в ворота "Бенфики" Левандовски возглавил список бомбардиров нынешней Лиги чемпионов. Копилка Роберта сейчас насчитывает девять голов, на пятки наступает его одноклубник Рафинья (8 мячей).
Всего на счету Левандовского имеется 103 гола в истории Лиги чемпионов, впереди него Криштиану Роналду (140) и Лионель Месси (129).