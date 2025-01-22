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Спорт

Левандовски огорчил Месси и сравнялся с Роналду в истории Лиги чемпионов

Футбол Лига Чемпионов Пенальти, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 12:10 Фото: Instagram/fcbarcelona
В ночь на 22 января польский нападающий каталонской "Барселоны" Роберт Левандовски забил 18-й и 19-й голы с пенальти в рамках Лиги чемпионов УЕФА. Он повторил достижение Криштиану Роналду и улучшил показатель Лионеля Месси по забитым мячам с 11-метровой точки, сообщает Zakon.kz.

Форвард "блауграны" реализовал два пенальти в выездном матче с португальской "Бенфикой" в рамках игр седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Тем самым Роберт Левандовски сравнялся с Криштиану Роналду по числу голов с пенальти в истории самого престижного клубного турнира Европы. У обоих футболистов по 19 взятий ворот с 11-метрового штрафного удара.

Поляк в этом рейтинге обогнал Лионеля Месси, у аргентинца 18 голов.

 

Благодаря двум пенальти в ворота "Бенфики" Левандовски возглавил список бомбардиров нынешней Лиги чемпионов. Копилка Роберта сейчас насчитывает девять голов, на пятки наступает его одноклубник Рафинья (8 мячей).

Всего на счету Левандовского имеется 103 гола в истории Лиги чемпионов, впереди него Криштиану Роналду (140) и Лионель Месси (129). 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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