Казахстан завоевал вторую медаль чемпионата мира по таэквондо среди юниоров
Фото: World Taekwondo
В Чунчхоне (Южная Корея) продолжается юниорский чемпионат мира. Команда Казахстана отметилась на нем второй медалью по таэквондо, сообщает Zakon.kz.
Ее получил Нурали Махмут. Он завоевал серебряную награду в категории до 55 кг.
В финальном поединке Махмут уступил иранцу Сине Мохтарами, который стал победителем ЧМ.
На третьем месте пьедестала находятся Азат Бесаев (Россия) и Хаожань Тан (Китай).
Ранее серебряную медаль получила Нурай Казнабек (до 59 кг).
Ранее появилась информация, что казахстанским спортсменам подарили квартиры в Северо-Казахстанской области.
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