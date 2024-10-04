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Казахстан завоевал вторую медаль чемпионата мира по таэквондо среди юниоров

Казахстан завоевал вторую медаль чемпионата мира по таеквондо среди юниоров, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 06:59 Фото: World Taekwondo
В Чунчхоне (Южная Корея) продолжается юниорский чемпионат мира. Команда Казахстана отметилась на нем второй медалью по таэквондо, сообщает Zakon.kz.

Ее получил Нурали Махмут. Он завоевал серебряную награду в категории до 55 кг.

В финальном поединке Махмут уступил иранцу Сине Мохтарами, который стал победителем ЧМ.

На третьем месте пьедестала находятся Азат Бесаев (Россия) и Хаожань Тан (Китай).

Ранее серебряную медаль получила Нурай Казнабек (до 59 кг).

Ранее появилась информация, что казахстанским спортсменам подарили квартиры в Северо-Казахстанской области.

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