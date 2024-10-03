"Боруссия" стала лидером после игр второго тура Лиги чемпионов

По итогам всех матчей второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА дортмундская "Боруссия" вышла на первое место турнирной таблицы, набрав максимальные 6 очков, сообщает Zakon.kz.

К этому часу у клуба из Дортмунда две победы, они забили в ворота соперников 10 голов, при этом пропустили всего лишь один.

Также 6 баллов набрали еще 6 команд. Это – "Брест", "Бенфика", "Байер", "Ливерпуль", "Астон Вилла" и "Ювентус". Но они уступают "Боруссии" по дополнительным показателям.

Непривычные позиции в нынешней таблице Лиги чемпионов занимают его изначальные фавориты, куда входят "Манчестер Сити" (8 место), "Интер" (9), "Арсенал" (13), "Бавария" (15), "Барселона" (16), "Реал" (17), ПСЖ (18), "Атлетико" (23) и "Милан" (32).

В 1/8-ую финала самого престижного клубного турнира Европы напрямую выходит лучшая восьмерка дружин. Коллективы, которые займут места с 9-го по 24-е, далее сыграют в стыковых матчах. Остальные команды (25-32 позиции) покидают еврокубки.

Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов своими неудачными результатами удивили три лидера Ла Лиги.