Стрелок Ислам Сатпаев выиграл первый турнир после триумфа на Олимпиаде
Фото: пресс-служба НОК РК
Бронзовый призер Олимпиады-2024 Ислам Сатпаев стал победителем Кубка Казахстана по спортивной стрельбе в столице, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, всего в соревнованиях принимают участие больше 160 стрелков из разных регионов Казахстана.
Ислам Сатпаев стал первым с результатом – 249,9 баллов.
Второе место занял Алексей Клейменов, замкнул призовую тройку Ринат Казаченко.
Ранее стало известно, что боксер из Мангистау победил на международном турнире.
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