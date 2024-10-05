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Стрелок Ислам Сатпаев выиграл первый турнир после триумфа на Олимпиаде

Стрелок Ислам Сатпаев выиграл первый турнир после триумфа на Олимпиаде, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 04:40 Фото: пресс-служба НОК РК
Бронзовый призер Олимпиады-2024 Ислам Сатпаев стал победителем Кубка Казахстана по спортивной стрельбе в столице, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, всего в соревнованиях принимают участие больше 160 стрелков из разных регионов Казахстана.

Ислам Сатпаев стал первым с результатом – 249,9 баллов.

Второе место занял Алексей Клейменов, замкнул призовую тройку Ринат Казаченко.

Ранее стало известно, что боксер из Мангистау победил на международном турнире.

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