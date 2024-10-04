Лидер сборной Казахстана первым в сезоне КХЛ набрал пять очков

Хоккеист казахстанской дружины и российского клуба "Металлург" Никита Михайлис стал первым игроком в новом сезоне КХЛ, который оформил пять очков за одну игру, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский нападающий в рамках игр КХЛ забил два гола и оформил три результативных ассиста в поединке против ЦСКА, который прошел 3 октября.





В гостевом матче клуб из Магнитогорска был сильнее армейцев Москвы с разгромным счетом 7:0, где главной звездой встречи стал Никита Михайлис.





Благодаря этой победе подопечные Андрея Разина поднялись в зону плей-офф регулярного чемпионата КХЛ и сейчас занимают 8-е место с активом в 10 очков.

В свою очередь экс-клуб Никиты Михайлиса, столичный "Барыс", потерпел 10-е поражение в новом сезоне, накануне на выезде уступив московскому "Спартаку" – 2:4.