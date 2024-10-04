Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Лидер сборной Казахстана первым в сезоне КХЛ набрал пять очков

Хоккей Рекорд Сезона КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 11:46 Фото: Instagram/hcmetallurg
Хоккеист казахстанской дружины и российского клуба "Металлург" Никита Михайлис стал первым игроком в новом сезоне КХЛ, который оформил пять очков за одну игру, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский нападающий в рамках игр КХЛ забил два гола и оформил три результативных ассиста в поединке против ЦСКА, который прошел 3 октября.


В гостевом матче клуб из Магнитогорска был сильнее армейцев Москвы с разгромным счетом 7:0, где главной звездой встречи стал Никита Михайлис. 


Благодаря этой победе подопечные Андрея Разина поднялись в зону плей-офф регулярного чемпионата КХЛ и сейчас занимают 8-е место с активом в 10 очков.

В свою очередь экс-клуб Никиты Михайлиса, столичный "Барыс", потерпел 10-е поражение в новом сезоне, накануне на выезде уступив московскому "Спартаку" – 2:4.

Читайте также

Фигурное катание Лидер Турнира Тена
Шайдоров и Самоделкина вошли в список лидеров на турнире "Мемориал Дениса Тена"
Тест: Хорошо ли вы знаете национальные виды спорта?
Тест: Хорошо ли вы знаете национальные виды спорта
Бокс Бой 4 октября
Титульный бой Алимханулы пройдет в рабочее время для казахстанцев
Куандык Шынасилов
Барыс КХЛ Сборная Казахстана 2024 год Хоккей
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, Казахстан
В Казахстане изменились правила осуществления безналичных платежей
Безопасность казахстанцев в Израиле: советы и экстренные контакты
Посольство в Израиле обратилось к казахстанцам
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов
В Казахстане внесены новые изменения в Правила дорожного движения
Инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, пандус
Какие налоговые льготы, пособия и выплаты положены людям с инвалидностью в РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: