Казахстанские конькобежцы готовятся к новому сезону Азиады

Команда Казахстана по конькобежному спорту активно готовится к новому сезону Азиады. Для повышения эффективности тренировочного процесса сборная поделена на несколько групп, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, в скором времени спортсмены отправятся в Европу на сбор, где также выступят на важных соревнованиях.

Обо всех подробностях рассказал главный тренер спортсменов Александр Панфилов.

"В этом сезоне команда проходит подготовку в определенном формате. Сначала выезжает всем составом на УТС, а далее тренировочный план выстраивается по специальностям. При этом спортсмены разделены на четыре группы", – озвучил специалист.

За каждой группой закреплен свой тренер. Тренировочный процесс строится на основе специализации конькобежцев.

Первая группа – это женский спринт. Ответственным за подготовку является тренер-консультант Сергей Клевченя. В нее входят пять молодых девушек, выступающих на дистанциях 500, 1000 метров, а также в командном спринте.

Далее идет группа мужского спринта. Тренирует атлетов Алексей Есин.

Также сформирована специальная группа, где собрали конькобежцев, бегающих средние и длинные дистанции. Ответственный за подготовку Павел Абраткевич. Он начал работу в начала июня текущего года.

Не так давно сборная провела сборы в Московской области. Спортсмены приняли участие в соревновании, которое стало тестовым. Теперь на очереди УТС в Германии.

Ранее сообщалось, что НОК Казахстана принял участие в семинаре по подготовке к зимней Азиаде-2025.

Харбин во второй раз будет принимать Азиаду. На соревнованиях будут разыграны 64 комплекта медалей в 12 дисциплинах.

