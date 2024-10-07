Казахстанские конькобежцы готовятся к новому сезону Азиады
По информации НОК РК, в скором времени спортсмены отправятся в Европу на сбор, где также выступят на важных соревнованиях.
Обо всех подробностях рассказал главный тренер спортсменов Александр Панфилов.
"В этом сезоне команда проходит подготовку в определенном формате. Сначала выезжает всем составом на УТС, а далее тренировочный план выстраивается по специальностям. При этом спортсмены разделены на четыре группы", – озвучил специалист.
За каждой группой закреплен свой тренер. Тренировочный процесс строится на основе специализации конькобежцев.
Первая группа – это женский спринт. Ответственным за подготовку является тренер-консультант Сергей Клевченя. В нее входят пять молодых девушек, выступающих на дистанциях 500, 1000 метров, а также в командном спринте.
Далее идет группа мужского спринта. Тренирует атлетов Алексей Есин.
Также сформирована специальная группа, где собрали конькобежцев, бегающих средние и длинные дистанции. Ответственный за подготовку Павел Абраткевич. Он начал работу в начала июня текущего года.
Не так давно сборная провела сборы в Московской области. Спортсмены приняли участие в соревновании, которое стало тестовым. Теперь на очереди УТС в Германии.
Ранее сообщалось, что НОК Казахстана принял участие в семинаре по подготовке к зимней Азиаде-2025.
Харбин во второй раз будет принимать Азиаду. На соревнованиях будут разыграны 64 комплекта медалей в 12 дисциплинах.