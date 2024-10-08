В Федерации бокса Казахстана объявили о громкой отставке
Фото: Instagram/tukeshov_official
В Федерации бокса Казахстана объявили о громкой отставке. С поста первого вице-президента ушел Жалгас Тукешов, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, казахстанская федерация бокса, на своей официальной странице в социальной сети Instagram сообщила о перестановках в руководящем совете.
Так, с поста первого вице-президента ушел Жалгас Тукешов, ранее работавший в системе профессионального бокса.
"Тукешов Жалгас освобожден от должности первого вице-президента Федерации бокса Казахстана. Желаем Жалгасу Букенбаевичу успехов в дальнейшем", – говорится в официальном заявлении Федерации.
Ранее стали известны главные спортивные события в Казахстане с 7 по 13 октября.
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