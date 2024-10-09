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Легенда "Ромы" Тотти назвал качества идеального футболиста

Тотти назвал качества идеального футболиста, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 11:33 Фото: Instagram/francescototti
Знаменитый нападающий итальянского клуба "Рома" Франческо Тотти поделился мнением о том, какими характеристиками должен обладать игрок, чтобы быть идеальным на поле по всем параметрам, сообщает Zakon.kz.

Экс-капитан римского коллектива, который на протяжении четверть века отыграл в родном клубе, включил в образ идеального футболиста ряд знаменитостей нынешнего и прошлого поколения, которые являются самыми знаковыми фигурами.

Тотти в своем списке нашел место для чемпионов мира, обладателей "Золотых мячей" и даже не забыл про себя.

"Должна быть правая нога Криштиану Роналду, левая Диего Марадоны, игра головой Луки Тони, скорость Роналдо, дриблинг Лионеля Месси, физика Джуда Беллингема и видение игры Тотти".Франческо Тотти

Франческо Тотти многие годы входил в состав сборной Италии. С ней и отпраздновал победу на ЧМ-2006. Он завершил карьеру через год после этого триумфа. 

За свой родной клуб "Рому" Франческо отыграл 786 матчей, где забил 307 голов.

В октябре 2014 года Тотти установил рекорд, став самым возрастным голеадором Лиги чемпионов УЕФА.

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