Спорт

Легендарный казахстанский хоккеист вошел в историю КХЛ

Хоккей История КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 15:27 Фото: Instagram/starchenko_48
Знаменитый нападающий столичного "Барыса" Роман Старченко добился уникального достижения в КХЛ. Он стал шестым хоккеистом в истории, кто сыграл во всех 18 сезонах Лиги, сообщает Zakon.kz.

5 октября 39-летний форвард казахстанской дружины вышел на лед в игре против "Сибири" из Новосибирска.

Тем самым старожил "Барыса" вписал себя в историю как игрок, который выступал в КХЛ с момента ее образования (2008 год).

Как информирует пресс-служба КХЛ, Роман Старченко провел 863 игры за эти 18 сезонов (800 в регулярных чемпионатах и 63 в плей-офф) и набрал 423 (215+208) очка.

Помимо него, аналогичным достижением могут похвастаться еще пять игроков: Дмитрий Вишневский ("Спартак"), Григорий Панин и Петр Хохряков ("Салават Юлаев"), Вадим Шипачев и Андрей Стась (оба "Динамо-Минск").

Между тем первой звездой прошедшего игрового дня в КХЛ стал казахстанский форвард магнитогорского "Металлурга" Никита Михайлис.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
