"Реал" второй год подряд возглавляет список самых дорогих клубов Европы
Фото: Instagram/realmadrid
Самый титулованный футбольный клуб планеты, мадридский "Реал" снова занял первое место в рейтинге самых дорогих команд Европы. Стоимость королевской дружины составила больше 6 млрд евро, сообщает Zakon.kz.
Как подсчитали эксперты Football Benchmark, "сливочные" второй год подряд никому не отдают пальму первенства среди богатых европейских клубов.
Сейчас стоимость 15-кратного победителя Лиги чемпионов УЕФА равняется сумме 6,278 млрд евро. При этом прирост доходов мадридского клуба составил 23%.
Фото: Instagram/mancity
За испанским коллективом в рейтинге богатых дружин идут два английских гранда из Манчестера – "Сити" (5,104 млрд евро) и "Юнайтед" (5,051 млрд евро).
В топ-10 данного рейтинга входят еще ряд знаменитых команд, которые не нуждаются в представлении:
- "Барселона" – 4,459 млрд.
- "Бавария" – 4,281 млрд.
- "Ливерпуль" – 4,207 млрд.
- "Арсенал" – 4,010 млрд.
- ПСЖ – 3,760 млрд.
- "Тоттенхэм" – 3,659 млрд.
- "Челси" – 3,016 млрд евро.
Закрывающий список ведущей десятки богатых клубов, лондонский "Челси" минувшей ночью выиграл трофей Лиги конференций УЕФА.
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