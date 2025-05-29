#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
512.66
580.59
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
512.66
580.59
6.45
Спорт

"Реал" второй год подряд возглавляет список самых дорогих клубов Европы

Футбол Реал Дорогой Клуб , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 16:51 Фото: Instagram/realmadrid
Самый титулованный футбольный клуб планеты, мадридский "Реал" снова занял первое место в рейтинге самых дорогих команд Европы. Стоимость королевской дружины составила больше 6 млрд евро, сообщает Zakon.kz.

Как подсчитали эксперты Football Benchmark, "сливочные" второй год подряд никому не отдают пальму первенства среди богатых европейских клубов.

Сейчас стоимость 15-кратного победителя Лиги чемпионов УЕФА равняется сумме 6,278 млрд евро. При этом прирост доходов мадридского клуба составил 23%.

Футбол Богатый клуб Европы, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 16:51

Фото: Instagram/mancity

За испанским коллективом в рейтинге богатых дружин идут два английских гранда из Манчестера – "Сити" (5,104 млрд евро) и "Юнайтед" (5,051 млрд евро).

В топ-10 данного рейтинга входят еще ряд знаменитых команд, которые не нуждаются в представлении:

  • "Барселона" – 4,459 млрд.
  • "Бавария" – 4,281 млрд.
  • "Ливерпуль" – 4,207 млрд.
  • "Арсенал" – 4,010 млрд.
  • ПСЖ – 3,760 млрд.
  • "Тоттенхэм" – 3,659 млрд.
  • "Челси" – 3,016 млрд евро.

Закрывающий список ведущей десятки богатых клубов, лондонский "Челси" минувшей ночью выиграл трофей Лиги конференций УЕФА.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Бублик фантастическим камбэком обыграл девятую ракетку мира на "Ролан Гаррос"
Спорт
17:15, Сегодня
Бублик фантастическим камбэком обыграл девятую ракетку мира на "Ролан Гаррос"
Дисквалифицированный игрок получил медаль за победу в Лиге конференций
Спорт
15:31, Сегодня
Дисквалифицированный игрок получил медаль за победу в Лиге конференций
"Бавария" забрала одного из основных защитников своего главного конкурента
Спорт
13:55, Сегодня
"Бавария" забрала одного из основных защитников своего главного конкурента
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: