"Реал" второй год подряд возглавляет список самых дорогих клубов Европы

Самый титулованный футбольный клуб планеты, мадридский "Реал" снова занял первое место в рейтинге самых дорогих команд Европы. Стоимость королевской дружины составила больше 6 млрд евро, сообщает Zakon.kz.

Как подсчитали эксперты Football Benchmark, "сливочные" второй год подряд никому не отдают пальму первенства среди богатых европейских клубов.

Сейчас стоимость 15-кратного победителя Лиги чемпионов УЕФА равняется сумме 6,278 млрд евро. При этом прирост доходов мадридского клуба составил 23%.

Фото: Instagram/mancity

За испанским коллективом в рейтинге богатых дружин идут два английских гранда из Манчестера – "Сити" (5,104 млрд евро) и "Юнайтед" (5,051 млрд евро).

В топ-10 данного рейтинга входят еще ряд знаменитых команд, которые не нуждаются в представлении:

"Барселона" – 4,459 млрд.

"Бавария" – 4,281 млрд.

"Ливерпуль" – 4,207 млрд.

"Арсенал" – 4,010 млрд.

ПСЖ – 3,760 млрд.

"Тоттенхэм" – 3,659 млрд.

"Челси" – 3,016 млрд евро.

Закрывающий список ведущей десятки богатых клубов, лондонский "Челси" минувшей ночью выиграл трофей Лиги конференций УЕФА.