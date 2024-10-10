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Черчесов рассказал о готовности к матчу с Австрией в Лиге наций

Футбол Матч Австрия, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 12:13 Фото: Instagram/kff_team
10 октября в поединке 3-го тура Лиги Наций УЕФА футболисты сборной Казахстана на выезде встретятся с командой Австрии. За день до этой встречи главный тренер нашей дружины Станислав Черчесов высказался о настроении своих подопечных, сообщает Zakon.kz.

Обе команды на данный час занимают 3-е и 4-е место в турнирной таблице подгруппы В-3 Лиги наций, набрав по одному очку после двух туров.

Австрийцы опережают нас только по дополнительным показателям.

Если взглянуть на историю, то Казахстан и Австрия ранее встречались 4 раза, где наши соперники два раза побеждали (4:0, 2:0) и две игры закончились нулевой ничьей.

К этому часу ряд футболистов казахстанской сборной, играющие в зарубежных чемпионатах, уже прибыли на место и провели первые тренировки.

Матч Австрия – Казахстан пройдет 10 октября в городе Пашинг на "Райффайзен Арена". Начало игры в 23:45 по казахстанскому времени. Прямую трансляцию будет вести телеканал QAZSPORT.

9 сентября во встрече второго тура Лиги Наций УЕФА, команда Станислава Черчесова на выезде была разгромлена Словенией – 3:0.

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