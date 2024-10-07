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Сборная Казахстана начала подготовку к матчу с Австрией в Лиге наций УЕФА

Футбол Матч Австрия, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 10:57 Фото: Instagram/kff_team
10 октября в Вене (Австрия) казахстанская футбольная дружина проведет свой третий поединок в нынешнем сезоне Лиги наций. Соперником станет команда Австрии, участник недавнего Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

Предстоящий поединок будет встречей двух команд, которые замыкают турнирную таблицу подгруппы В-3, имея в своем активе по 1 очку. Австрийцы, 13-ая сборная по рейтингу УЕФА располагается на третьей строчке.

А подопечные Станислава Черчесова (№39 в УЕФА) находятся на последней 4-ой позиции. 

Сборная Казахстана уже прибыла на место проведения будущей игры и провела первые тренировки.

Наши футболисты во время австрийских сборов сумели проголосовать на участке референдума, организованном в посольстве РК в Вене.

Естественно никто не сомневается, в матче Австрия – Казахстан ценные очки нужны обеим сборным, чтобы поправить турнирное положение и поближе подобраться к лидерам – Словении и Норвегии.

В играх второго тура Лиги наций казахстанская команда на выезде уступила Словении со счетом 0:3. Чуть ранее в Алматы команда Черчесова сумела взять первое свое очко в новом сезоне, сыграв в нулевую ничью с норвежцами. 

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