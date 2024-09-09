Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Драмой завершился матч Казахстана против Словении

Драмой завершился матч Казахстана против Словении , фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 01:40 Фото: Instagram/kff_team
9 сентября завершился матч 2-го тура группы 3 Лиги B Лиги наций УЕФА между сборными Казахстана и Словении, сообщает Zakon.kz.

Игра состоялась на стадионе "Стожице" в Любляне, главным арбитром выступил Жоау Педру Пиньейру.

Сборная Словении одержала уверенную победу со счетом 3:0. Нападающий Беньямин Шешко стал главным героем встречи, забив два мяча на 23-й и 28-й минутах, а на 63-й минуте оформил хет-трик, установив итоговый результат матча.

Ранее Казахстан сыграл вничью с Норвегией (0:0), а Словения разошлась миром с Австрией (1:1)​.

Читайте также

Дубль Шешко выводит Словению вперед в матче против Казахстана
Дубль Шешко вывел Словению вперед уже в первом тайме в матче против Казахстана
Второй день Всемирных игр кочевников принес Казахстану 25 медалей
Второй день Всемирных игр кочевников принес Казахстану 25 медалей
Айжан Жылкыбаева, казакша курес, игры кочевников, победа
Казахстан взял два "золота" в казакша курес на Играх кочевников
Диана Абдуллаева
Казахстан Словения Сборная Казахстана по футболу 2024 год Лига наций Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
артистка
Анна Семенович опубликовала новое фото с женатым возлюбленным
Авербух и Арзамасова скромно отметили знаменательную дату
Авербух и Арзамасова скромно отметили знаменательную дату
тенге в руке
Сколько нужно иметь денег на депозите и как безбедно жить на проценты
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: