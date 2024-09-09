Драмой завершился матч Казахстана против Словении
Фото: Instagram/kff_team
9 сентября завершился матч 2-го тура группы 3 Лиги B Лиги наций УЕФА между сборными Казахстана и Словении, сообщает Zakon.kz.
Игра состоялась на стадионе "Стожице" в Любляне, главным арбитром выступил Жоау Педру Пиньейру.
Сборная Словении одержала уверенную победу со счетом 3:0. Нападающий Беньямин Шешко стал главным героем встречи, забив два мяча на 23-й и 28-й минутах, а на 63-й минуте оформил хет-трик, установив итоговый результат матча.
Ранее Казахстан сыграл вничью с Норвегией (0:0), а Словения разошлась миром с Австрией (1:1).
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