Драмой завершился матч Казахстана против Словении

9 сентября завершился матч 2-го тура группы 3 Лиги B Лиги наций УЕФА между сборными Казахстана и Словении, сообщает Zakon.kz.

Игра состоялась на стадионе "Стожице" в Любляне, главным арбитром выступил Жоау Педру Пиньейру.

Сборная Словении одержала уверенную победу со счетом 3:0. Нападающий Беньямин Шешко стал главным героем встречи, забив два мяча на 23-й и 28-й минутах, а на 63-й минуте оформил хет-трик, установив итоговый результат матча.

Ранее Казахстан сыграл вничью с Норвегией (0:0), а Словения разошлась миром с Австрией (1:1)​.