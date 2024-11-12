Казахстанские футболисты начали подготовку к матчу с Австрией в Лиге наций
За несколько дней до этого поединка команда Станислава Черчесова начала проводить краткосрочные сборы. Основной костяк нашей сборной, состоящий из игроков внутреннего чемпионата, в полном составе уже прибыл в Алматы.
Осталось дождаться легионеров, которые выступают в зарубежных лигах. Они присоединятся к своим коллегам по сборной в ближайшие часы.
Матч Казахстан – Австрия состоится 14 ноября, начало в 20:00. К данному моменту дружина Ральфа Рангника занимает второе место в турнирной таблице группы В-3 Лиги наций УЕФА, с активом в семь очков. А наши футболисты после четырех туров набрали всего лишь один балл и расположились на последней, четвертой позиции. Впереди нас также еще команды Норвегии и Словении, у которых по семь очков.
В первом противостоянии сборных Австрии и Казахстана, который прошел месяц назад в Линце, мы были разгромлены со счетом 4:0.