Казахстанские футболисты начали подготовку к матчу с Австрией в Лиге наций

14 ноября сборная Казахстана по футболу сыграет свою предпоследнюю встречу группового раунда в текущем розыгрыше Лиги наций УЕФА. На центральном стадионе Алматы мы сыграем против команды Австрии, сообщает Zakon.kz.

За несколько дней до этого поединка команда Станислава Черчесова начала проводить краткосрочные сборы. Основной костяк нашей сборной, состоящий из игроков внутреннего чемпионата, в полном составе уже прибыл в Алматы.

Осталось дождаться легионеров, которые выступают в зарубежных лигах. Они присоединятся к своим коллегам по сборной в ближайшие часы.

Матч Казахстан – Австрия состоится 14 ноября, начало в 20:00. К данному моменту дружина Ральфа Рангника занимает второе место в турнирной таблице группы В-3 Лиги наций УЕФА, с активом в семь очков. А наши футболисты после четырех туров набрали всего лишь один балл и расположились на последней, четвертой позиции. Впереди нас также еще команды Норвегии и Словении, у которых по семь очков.

В первом противостоянии сборных Австрии и Казахстана, который прошел месяц назад в Линце, мы были разгромлены со счетом 4:0.