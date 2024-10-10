Япония сенсационно забрала первое "золото" ЧА-2024 по настольному теннису

10 октября в рамках Чемпионата Азии-2024 по настольному теннису, который проходит в Астане, состоялся финал женских командных соревнований. В решающем поединке турнира сюрприз преподнесли японские теннисистки, обыгравшие непобедимых китаянок, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ФТНК, звание лучшей женской сборной в Азии оспаривали между собой представители Китая и Японии. Китайская команда уже на протяжении многих лет доминирует не только на континенте, но и во всем мире.





Фото: Instagram/ttrfk

Однако гегемонию спортсменок Поднебесной в Астане сумели остановить теннисистки из Японии, сотворив самую главную сенсацию нынешних состязаний.

Китаянкам даже не смогла помочь их лидер, трехкратная олимпийская чемпионка Сунь Инша.





Фото: Instagram/ttrfk

Сначала Мива Харимото оказалась сильнее Иди Ван – 3:2. Равновесие восстановила Сунь Инша, переигравшая Миму Ито со счетом 3:0.

Вскоре Мию Хирано вновь вывела Японию вперед, победив Синтон Чень (3:1). Финальную точку поставила Харимото, неожиданно одолев Сунь Иншу (3:2).







Фото: Instagram/ttrfk

Таким образом, счет 3:1, и Япония оставила Китай без "золота" в женских командных соревнованиях.