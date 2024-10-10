Япония сенсационно забрала первое "золото" ЧА-2024 по настольному теннису
Как передает пресс-служба ФТНК, звание лучшей женской сборной в Азии оспаривали между собой представители Китая и Японии. Китайская команда уже на протяжении многих лет доминирует не только на континенте, но и во всем мире.
Фото: Instagram/ttrfk
Однако гегемонию спортсменок Поднебесной в Астане сумели остановить теннисистки из Японии, сотворив самую главную сенсацию нынешних состязаний.
Китаянкам даже не смогла помочь их лидер, трехкратная олимпийская чемпионка Сунь Инша.
Фото: Instagram/ttrfk
Сначала Мива Харимото оказалась сильнее Иди Ван – 3:2. Равновесие восстановила Сунь Инша, переигравшая Миму Ито со счетом 3:0.
Вскоре Мию Хирано вновь вывела Японию вперед, победив Синтон Чень (3:1). Финальную точку поставила Харимото, неожиданно одолев Сунь Иншу (3:2).
Фото: Instagram/ttrfk
Таким образом, счет 3:1, и Япония оставила Китай без "золота" в женских командных соревнованиях.
Могла оказаться в списке призеров азиатского чемпионата и мужская сборная Казахстана. К сожалению, накануне мы не смогли одолеть представителей Индии (1:3), которые уже гарантировали себе как минимум бронзовые награды астанинских соревнований.