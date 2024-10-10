Знаменитый блогер бросил пари Тайсону на 5 млн долларов

27-летний американский блогер Джейк Пол планирует заплатить легендарному боксеру Майку Тайсону 5 млн долларов, если тот сможет продержаться более четырех раундов в их запланированном восьмираундовом бою, который состоится 15 ноября, сообщает Zakon.kz.

По информации USA Today, свое желание Джейк Пол объявил сам через соцсети. С другой стороны, блогер предупредил, если "железный Майк" не сможет выполнить условие, то он должен будет сделать надпись на своем теле.

"Майки, если продержишься со мной больше четырех раундов, я дам тебе еще 5 млн долларов. Но если нет, то ты должен сделать татуировку с надписью "Я люблю Джейка Пола". Согласен или нет?" Блогер Джейк Пол

58-летний Тайсон и его команда пока публично не отреагировали на предложение Пола.



Боксерский поединок между Полом и Тайсоном пройдет 15 ноября в Далласе (штат Техас) на стадионе AT&T в Арлингтоне.

Год назад легендарный боксер назвал самый лучший нокаут в своей карьере.