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Черчесов высказался о втором крупном поражении казахстанских футболистов

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 08:55 Фото: Instagram/kff_team
В ночь на 11 октября сборная Казахстана по футболу сыграла свой третий матч в рамках нынешнего сезона Лиги наций УЕФА против команды Австрии. Подопечные Станислава Черчесова были разгромлены хозяевами поля со счетом 4:0, сообщает Zakon.kz.

После завершения данного поединка главный тренер нашей дружины прокомментировал второе крупное поражение в текущем турнире.

"0:4 и говорить здесь особо не о чем, допустили много ошибок, не реализовали свои голевые моменты, и на этом уровне такое наказывается. Интенсивность игры была очень высокой, Австрия всегда играла очень хорошо и находится в отличной форме. Знали, что они хороши в прессинге. Это не большое поражение, но должны извлечь из него уроки. Несмотря на разгром, увидел прогресс по сравнению с игрой в Словении. Мы учимся, это футбол. Уверен, что к следующим играм подойдем с большим опытом". Главный тренер сборной РК Станислав Черчесов

Матч четвертого тура сборная Казахстана уже проведет дома, в Алматы, против Словении. Встреча состоится 13 октября на Центральном стадионе, начало – в 18:00.

9 сентября казахстанская команда на выезде уступила Словении со счетом 0:3. Чуть ранее в Алматы команда Черчесова сумела взять первое очко в новом сезоне, сыграв в нулевую ничью с норвежцами.

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УЕФА Сборная Казахстана по футболу 2024 год Лига наций Футбол Станислав Черчесов
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