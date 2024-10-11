Черчесов высказался о втором крупном поражении казахстанских футболистов

Фото: Instagram/kff_team

В ночь на 11 октября сборная Казахстана по футболу сыграла свой третий матч в рамках нынешнего сезона Лиги наций УЕФА против команды Австрии. Подопечные Станислава Черчесова были разгромлены хозяевами поля со счетом 4:0, сообщает Zakon.kz.

После завершения данного поединка главный тренер нашей дружины прокомментировал второе крупное поражение в текущем турнире. "0:4 и говорить здесь особо не о чем, допустили много ошибок, не реализовали свои голевые моменты, и на этом уровне такое наказывается. Интенсивность игры была очень высокой, Австрия всегда играла очень хорошо и находится в отличной форме. Знали, что они хороши в прессинге. Это не большое поражение, но должны извлечь из него уроки. Несмотря на разгром, увидел прогресс по сравнению с игрой в Словении. Мы учимся, это футбол. Уверен, что к следующим играм подойдем с большим опытом". Главный тренер сборной РК Станислав Черчесов Матч четвертого тура сборная Казахстана уже проведет дома, в Алматы, против Словении. Встреча состоится 13 октября на Центральном стадионе, начало – в 18:00. 9 сентября казахстанская команда на выезде уступила Словении со счетом 0:3. Чуть ранее в Алматы команда Черчесова сумела взять первое очко в новом сезоне, сыграв в нулевую ничью с норвежцами. Читайте также Софья Самоделкина вошла в топ-10 мирового рейтинга сезона 2024/2025 В НХЛ впервые появилась женщина-тренер Абиба Абужакынова возвращается на татами

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