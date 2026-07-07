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Спорт

Холанд неожиданно стал наследником "Дома Дракона"

Норвегия - Англия, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 02:30 Фото: Instagram/erling
Нападающего английского клуба "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинга Холанда сделали в соцсетях новым Таргариеном, сообщает Zakon.kz.

После победы Норвегии над Бразилией и выхода нового сезона "Дома Дракона" в социальной сети Х объединили два главных события лета. Пользователи массово публикуют фанатские арты, на которых светловолосый Холанд становится наследником дома Таргариенов.

Дом Дракона, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 02:30

Фото: Х

Дом Дракона, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 02:30

Фото: Х

"Ждем высадки Холланда прямо с дракона на поле на матче с Англией", – пишут фанаты сборной Норвегии.

Встреча двух команд пройдет 12 июля в 02:00 по казахстанскому времени. Таким образом, Норвегия стала одним из главных открытий турнира, но на этот раз ей предстоит проверка соперником совершенно другого уровня.

6 июля FIFA представила изображения мяча Trionda Final, которым сыграют в предстоящем финале мирового первенства 2026 года.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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