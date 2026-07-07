Холанд неожиданно стал наследником "Дома Дракона"

Нападающего английского клуба "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинга Холанда сделали в соцсетях новым Таргариеном, сообщает Zakon.kz.

После победы Норвегии над Бразилией и выхода нового сезона "Дома Дракона" в социальной сети Х объединили два главных события лета. Пользователи массово публикуют фанатские арты, на которых светловолосый Холанд становится наследником дома Таргариенов.

Фото: Х

Фото: Х

"Ждем высадки Холланда прямо с дракона на поле на матче с Англией", – пишут фанаты сборной Норвегии.

Встреча двух команд пройдет 12 июля в 02:00 по казахстанскому времени. Таким образом, Норвегия стала одним из главных открытий турнира, но на этот раз ей предстоит проверка соперником совершенно другого уровня.

6 июля FIFA представила изображения мяча Trionda Final, которым сыграют в предстоящем финале мирового первенства 2026 года.