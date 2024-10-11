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Главный тренер рассказал о ситуации в команде Казахстана по боксу

Главный тренер рассказал о ситуации в команде Казахстана по боксу , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 03:40 Фото: НОК РК
Главный тренер мужской команды Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов дал личную оценку выступлению боксеров на недавнем международном турнире в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, наставник рассказал о ситуации с травмами некоторых спортсменов и формировании состава на новый сезон.

Шымкент принимал крупный международный турнир по боксу памяти Каракозы Абдалиева. На нем выступили многие казахстанские боксеры, среди которых как лидеры сборной, так и ближайший резерв. Единственное, из-за серьезных травм не вышли на ринг Асланбек Шымбергенов, Нурбек Оралбай, Камшыбек Кункабаев.

"Выступление наших боксеров на прошедшем турнире оцениваю хорошо, можно даже сказать, что отлично. Считаю, что соревнования удались. Все боксеры национальной сборной принимали участие. Мы освободили только троих: Асланбека Шымбергенова, Нурбека Оралбая и Камшыбека Кункабаева", – сказал тренер.

Кайрат Сатжанов пояснил, что причиной тому стали травмы. Им требовалось время, чтобы залечить повреждения. Нурбеку, например, предстоит операция на нос. Главный тренер мужской сборной высказал предположение, что он еще долго не выйдет на ринг. Тем не менее, в сборах принимать участие будет.

К слову, в Шымкенте в борьбе за медали приняли участие многие именитые боксеры. Кайрат Сатжанов в свою очередь дал развернутую оценку финалистам.

"Всего на турнире выступили 140 спортсменов. Все наши обладатели олимпийских наград, медалей чемпионатов мира принимали участие. Соревнования собрали восемь заслуженных мастеров. И я даже не говорю о количестве мастеров спорта международного класса. Все наши парни подошли к турниру в хорошей форме". Главный тренер мужской команды Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов

Он добавил, что спортсмены отлично проявили себя. Отлично подготовился Темиртас Жусупов. Набирает кондиции Санжар Ташкенбай. Оба должны были встретиться в финале категории до 48 килограммов.

Бейбарыс Жексен также заслуживает похвалы. В финале выиграл у именитого Серика Темиржанова. Бой был ровный, но думаю, что Жексен взял большим желанием выиграть.

Ранее сообщалось, что казахстанская дзюдоистка завоевала "бронзу" престижного турнира в Абу-Даби.

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