Софья Самоделкина вошла в топ-10 мирового рейтинга сезона 2024/2025

17-летняя казахстанская фигуристка занимает восьмую строчку в рейтинге Международной федерации фигурного катания ISU, сообщает Zakon.kz.

Такой взлет вызван тем, что Самоделкина стала второй на Мемориале Дениса Тена в Астане.

Фото: Telegram/teamsamodelkina

При этом в мировом рейтинге, который включает в себя результаты за три последних сезона, казахстанка находится за пределами топ-100. Причина в том, что фигуристка не участвовала в официальных стартах в 2022-2023 годах.

В ближайшее время Софья Самоделкина поедет на стажировку к известному американскому специалисту Рафаэлю Арутюняну.