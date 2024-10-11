Софья Самоделкина вошла в топ-10 мирового рейтинга сезона 2024/2025
Фото: Telegram/teamsamodelkina
17-летняя казахстанская фигуристка занимает восьмую строчку в рейтинге Международной федерации фигурного катания ISU, сообщает Zakon.kz.
Такой взлет вызван тем, что Самоделкина стала второй на Мемориале Дениса Тена в Астане.
Фото: Telegram/teamsamodelkina
При этом в мировом рейтинге, который включает в себя результаты за три последних сезона, казахстанка находится за пределами топ-100. Причина в том, что фигуристка не участвовала в официальных стартах в 2022-2023 годах.
В ближайшее время Софья Самоделкина поедет на стажировку к известному американскому специалисту Рафаэлю Арутюняну.
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