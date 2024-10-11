Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Софья Самоделкина вошла в топ-10 мирового рейтинга сезона 2024/2025

Рейтинг, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 09:05 Фото: Telegram/teamsamodelkina
17-летняя казахстанская фигуристка занимает восьмую строчку в рейтинге Международной федерации фигурного катания ISU, сообщает Zakon.kz.

Такой взлет вызван тем, что Самоделкина стала второй на Мемориале Дениса Тена в Астане.

Фигурное катание, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 09:05

Фото: Telegram/teamsamodelkina

При этом в мировом рейтинге, который включает в себя результаты за три последних сезона, казахстанка находится за пределами топ-100. Причина в том, что фигуристка не участвовала в официальных стартах в 2022-2023 годах.

В ближайшее время Софья Самоделкина поедет на стажировку к известному американскому специалисту Рафаэлю Арутюняну.

Читайте также

Футбол
Черчесов высказался о втором крупном поражении казахстанских футболистов
Хоккей
В НХЛ впервые появилась женщина-тренер
Дзюдо
Абиба Абужакынова возвращается на татами
Алия Абди
Астана Тен Денис Казахстан 2024 год Хорошие новости Рейтинги Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанский школьник изобрел уникальную кепку
Уникальную кепку создал казахстанский школьник
штормовое предупреждение
Дождь, метель и гололед: в Казахстане на пятницу объявили штормовое предупреждение
Токаев и Бердымухамедов выступили с совместным заявлением
Токаев и Бердымухамедов выступили с совместным заявлением
Дорожный знак пешеходного перехода, дорожное движение, дорожные знаки, камеры видеонаблюдения, пешеходы, дорога
Акимат Алматы разместил важное объявление для водителей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: