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Футболисты сборной Нигерии планируют бойкот в матче с Ливией

Футбол Скандал Ливия , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 18:20 Фото: thenff.com
Сборная Нигерии по футболу не собирается выходить на поле в выездном матче с Ливией, так как команда не смогла вовремя прибыть на место проведения встречи. Их самолет отправили в другой аэропорт, где нигерийских игроков почти полсуток держали без еды и питья, сообщает Zakon.kz.

По информации Independent, сборные Ливии и Нигерии должны встретиться в рамках отборочных игр Кубка Африки 15 октября. Матч запланирован в городе Бенгази, но самолет нигерийской команды в последний момент был отправлен в аэропорт Аль-Абрак, который находится примерно в двух часах езды от места проведения поединка. 

Там футболисты сборной Нигерии провели 12 часов без еды и напитков. Плюс ливийская сторона не предоставила ей транспорт, чтобы добраться до Бенгази.

"Странным образом самолет был перенаправлен в небольшой аэропорт вдали от Бенгази как раз в тот момент, когда пилот завершал заход на посадку в аэропорту Бенгази. Как известно, международный аэропорт Аль-Абрак используется только для приема паломников, совершающих хадж. NFF договорилась о выделении транспорта для команды, но план был нарушен из-за решения перенаправить самолет. Наши игроки решили не принимать участие в матче и мы планируем вернуть сборную".Заявление Федерации футбола Нигерии (NFF)

С обращением по данному инциденту выступил и капитан "Супер Орлов" – Уильям Трост-Эконг.

"Более 12 часов в заброшенном аэропорту Ливии после того, как нашему самолету изменили курс, когда он уже снижался. Все происходило без объяснения причин, закрыли стойки регистрации в аэропорту и оставили нас без телефонной связи, еды и питья. И все это для того, чтобы поиграть в психологические игры. Раньше встречал такое на выездных матчах в Африке, но это позорное поведение. Мы призвали нигерийское правительство вмешаться и спасти нас. Вместе с командой решили, что не будем проводить этот матч. За такой поступок они должны получить по заслугам. Мы не станем добираться до Бенгази на авто, даже с охраной, это небезопасно". Уильям Трост-Эконг

Неделю назад сборная Нигерии на своем поле обыграла представителей Ливии со счетом 1:0.

Как передают некоторые СМИ, ливийцы тогда тоже столкнулись с сюрпризами перед гостевым матчем. Их продержали более трех часов в аэропорту Лагоса.

Пока в Ливии идут разборки между африканскими футбольными странами, 13 октября представительница этого континента установила новый мировой рекорд в женском марафоне в Чикаго (США).

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