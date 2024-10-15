Лучший снайпер АПЛ намерен обыграть сборную Казахстана в Лиге наций

Лидер сборной Норвегии и лучший бомбардир английской Премьер-лиги Эрлинг Холанд принес свои извинения за разгром от Австрии в Лиге наций УЕФА. Футболист нацелен победить в ближайших матчах против Словении и Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В гостевом поединке против австрийцев Эрлинг Холанд надел капитанскую повязку своей сборной вместо травмированного Мартина Эдегора, передает ESPN.





Как известно, норвежцы крупно проиграли хозяевам поля (1:5) в ходе встречи 4-го тура Лиги наций УЕФА. После той игры Эрлинг разгневал норвежскую прессу из-за того, что отказался отвечать на вопросы.

"Прошу прощения у всех, это была слишком плохая игра с моей стороны. В ноябре мы нацелены на шесть очков". Эрлинг Холанд

В ноябре команду Холанда ждут два матча. Сначала норвежская дружина 14-го числа поедет на рандеву со Словенией, спустя три дня примет на своей арене Казахстан.

Несмотря на неудачу в 4-м туре Лиги наций, подопечные Столе Сольбаккена все еще находятся в группе лидеров, набрав 7 очков.

Аутсайдерами подгруппы В-3 являются футболисты сборной Казахстана (1 балл), которые 13 октября в Алматы уступили Словении – 0:1.