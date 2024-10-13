Казахстан проиграл Словении в матче Лиги наций УЕФА

На Центральном стадионе Алматы 13 октября состоялся матч, в котором сборная Казахстана потерпела поражение от сборной Словении со счетом 0:1, сообщает Zakon.kz.

Единственный гол в этом матче забил нападающий сборной Словении Ян Млакар на 55-й минуте.

Под руководством нового тренера Станислава Черчесова казахстанская команда занимает последнее место в турнирной таблице группы третьего дивизиона В.

9 сентября казахстанская команда на выезде уступилаСловении со счетом 0:3. Чуть ранее в Алматы команда Черчесова сумела взять первое очко в новом сезоне, сыграв в нулевую ничью с норвежцами.

