Казахстан проиграл Словении в матче Лиги наций УЕФА
Фото: Instagram/ kff_team
На Центральном стадионе Алматы 13 октября состоялся матч, в котором сборная Казахстана потерпела поражение от сборной Словении со счетом 0:1, сообщает Zakon.kz.
Единственный гол в этом матче забил нападающий сборной Словении Ян Млакар на 55-й минуте.
Под руководством нового тренера Станислава Черчесова казахстанская команда занимает последнее место в турнирной таблице группы третьего дивизиона В.
9 сентября казахстанская команда на выезде уступилаСловении со счетом 0:3. Чуть ранее в Алматы команда Черчесова сумела взять первое очко в новом сезоне, сыграв в нулевую ничью с норвежцами.
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