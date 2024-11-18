Хет-трик Холанда помог Норвегии подняться в дивизион А Лиги Наций

17 ноября завершились все игры группы В-3 Лиги Наций УЕФА, по итогам которых первое место заняла сборная Норвегии благодаря хет-трику своего звездного форварда Эрлинга Холанда в последнем матче против Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Лидер "Манчестер Сити" накануне трижды огорчил голкипера казахстанской дружины Стаса Покатилова в рамках игр 6-го тура Лиги Наций УЕФА. Нападающий сборной Норвегии открыл счет в середине первого тайма, а затем забил еще дважды, на 37-й и 71-й минутах.

Сам же поединок закончился разгромом нашей сборной на арене "Уллевол" – 5:0.

Здесь стоит отметить, что 24-летний норвежский форвард в этом году забил три и больше мячей в шести играх за "горожан" и свою сборную.

Помимо этого, скандинавы набрали 13 очков и обогнали Австрию (11), которая сыграла вничью со Словенией (1:1).

Тем самым Норвегия стала лидером группы В-3 и в следующем сезоне начнет выступления в дивизионе А Лиги Наций УЕФА.

Если наши футболисты вчера огорчили своих болельщиков, то хоккейные фанаты "Барыса" 17 ноября порадовались первой крупной победе команды на выезде.