Хет-трик Холанда помог Норвегии подняться в дивизион А Лиги Наций
Лидер "Манчестер Сити" накануне трижды огорчил голкипера казахстанской дружины Стаса Покатилова в рамках игр 6-го тура Лиги Наций УЕФА. Нападающий сборной Норвегии открыл счет в середине первого тайма, а затем забил еще дважды, на 37-й и 71-й минутах.
Сам же поединок закончился разгромом нашей сборной на арене "Уллевол" – 5:0.
Здесь стоит отметить, что 24-летний норвежский форвард в этом году забил три и больше мячей в шести играх за "горожан" и свою сборную.
Помимо этого, скандинавы набрали 13 очков и обогнали Австрию (11), которая сыграла вничью со Словенией (1:1).
Тем самым Норвегия стала лидером группы В-3 и в следующем сезоне начнет выступления в дивизионе А Лиги Наций УЕФА.
Если наши футболисты вчера огорчили своих болельщиков, то хоккейные фанаты "Барыса" 17 ноября порадовались первой крупной победе команды на выезде.