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Хет-трик Холанда помог Норвегии подняться в дивизион А Лиги Наций

Футбол Хет-трик Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 11:58 Фото: Instagram/herrelandslaget
17 ноября завершились все игры группы В-3 Лиги Наций УЕФА, по итогам которых первое место заняла сборная Норвегии благодаря хет-трику своего звездного форварда Эрлинга Холанда в последнем матче против Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Лидер "Манчестер Сити" накануне трижды огорчил голкипера казахстанской дружины Стаса Покатилова в рамках игр 6-го тура Лиги Наций УЕФА. Нападающий сборной Норвегии открыл счет в середине первого тайма, а затем забил еще дважды, на 37-й и 71-й минутах. 

Сам же поединок закончился разгромом нашей сборной на арене "Уллевол" – 5:0.

Здесь стоит отметить, что 24-летний норвежский форвард в этом году забил три и больше мячей в шести играх за "горожан" и свою сборную.

Помимо этого, скандинавы набрали 13 очков и обогнали Австрию (11), которая сыграла вничью со Словенией (1:1).

Тем самым Норвегия стала лидером группы В-3 и в следующем сезоне начнет выступления в дивизионе А Лиги Наций УЕФА.

Если наши футболисты вчера огорчили своих болельщиков, то хоккейные фанаты "Барыса" 17 ноября порадовались первой крупной победе команды на выезде.  

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