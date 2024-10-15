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Винисиус Жуниор признан лучшим футболистом мира

Футбол Лучший игрок, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 13:00 Фото: Instagram/realmadrid
Популярный футбольный журнал FourFourTwo составил актуальный рейтинг лучших игроков мира, где на первой позиции оказался бразилец "Реала" – Винисиус. За ним идут Эрлинг Холанд и Джуд Беллингем, сообщает Zakon.kz.

Британское издание в свой список включило 100 лучших футболистов мира на данный момент, топ-5 которого составили представители мадридского "Реала". Первую строчку здесь занимает Винисиус Жуниор, а его коллеги по королевскому клубу Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе располагаются на третьей и четвертой строчках. 

Между звездами "сливочных" стоит нападающий "Ман Сити" – Эрлинг Холанд. На пятой ступени размещается еще один игрок "горожан" – Родри.

Футбол Лучший игрок, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 13:00

Фото: Instagram/harrykane

В списке топ-10 лучших футболистов планеты также отмечены: Гарри Кейн ("Бавария"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Вильям Салиба ("Арсенал"), Джамал Мусиала ("Бавария") и Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити").

Футбол Лучший игрок, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 13:00

Фото: Instagram/leomessi

Эксперты FourFourTwo в рейтинге топовых игроков мира нашли место и восьмикратному обладателю "Золотого мяча" – Лионелю Месси, который находится на 44-м месте. 

Весь список лучшей сотни замкнул ветеран "Реала" и сборной Хорватии – Лука Модрич. 

Между тем поклонники португальской звезды Криштиану Роналду недовольны отсутствием своего кумира в рейтинге топ-100 лучших футболистов планеты.

Форвард "Аль-Насра" на днях установил очередной рекорд в своей карьере.   

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