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Футболисты Греции одержали историческую победу над Англией в Лондоне

Футбол Поражение Греции, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 14:37 Фото: Instagram/england
В ночь на 11 октября сборная Англии по футболу проиграла Греции на своей знаменитой арене "Уэмбли"– 1:2, пропустив гол в добавленное время, сообщает Zakon.kz.

Героем данного поединка стал форвард греческой сборной и португальской "Бенфики" – Эвангелос Павлидис, который отметился дублем, забив решающий мяч на 94-ой минуте. 

Футбол Поражение Англии, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 14:37

Фото: Instagram/england

Автором единственного гола в составе "трех львов" стал Джуд Беллингем.

Таким образом, Греция впервые в своей истории обыграла Англию. Ранее команды встречались 9 раз, в 7-ми из которых сильнее были британцы, две встречи завершились вничью.

Игроки сборной Греции после победы на "Уэмбли" почтили память умершего на днях партнера Джорджа Болдока.

Футболиста "Панатинаикоса" нашли мертвым возле бассейна своего дома 9 сентября.

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