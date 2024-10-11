Футболисты Греции одержали историческую победу над Англией в Лондоне

В ночь на 11 октября сборная Англии по футболу проиграла Греции на своей знаменитой арене "Уэмбли"– 1:2, пропустив гол в добавленное время, сообщает Zakon.kz.

Героем данного поединка стал форвард греческой сборной и португальской "Бенфики" – Эвангелос Павлидис, который отметился дублем, забив решающий мяч на 94-ой минуте.





Фото: Instagram/england

Автором единственного гола в составе "трех львов" стал Джуд Беллингем.

Таким образом, Греция впервые в своей истории обыграла Англию. Ранее команды встречались 9 раз, в 7-ми из которых сильнее были британцы, две встречи завершились вничью.

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