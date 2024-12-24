КФФ выступила с заявлением по поводу Станислава Черчесова

24 декабря казахстанская федерация футбола (КФФ) опровергла отставку главного тренера нашей сборной, российского специалиста Станислава Черчесова, сообщает Zakon.kz.

С вечера 23-го декабря во многих республиканских и зарубежных СМИ появилась информация, что уже в ближайшие дни 61-летнего наставника отправят в отставку с должности главного тренера.

Наша редакция обратилась к пресс-службе КФФ с просьбой прояснить данную ситуацию. Представители федерации дали разъяснения.

"Информация, распространенная в некоторых СМИ об уходе главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова, не соответствует действительности. На сегодняшний день он является главным тренером национальной команды и имеет действующий контракт с Казахстанской федерацией футбола". Заявление КФФ

Пресс-служба федерации добавила, что нужно доверять только официальным источникам.

Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана 3 июня 2024 года. Под его руководством наши футболисты потерпели пять поражений и при одной ничьей в шести матчах Лиги наций УЕФА.