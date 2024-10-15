Четыре легенды немецкого футбола попрощались со своей сборной

14 октября футболисты Бундестим и ее болельщики в торжественной обстановке проводили на пенсию четырех своих звезд, которые завершили карьеру на уровне сборной Германии, сообщает Zakon.kz.

После недавнего чемпионата Европы – 2024 майку сборной Германии сняли Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Илкай Гюндоган и Тони Кроос.



Накануне перед матчем с командой Нидерландов в рамках Лиги наций УЕФА, который прошел в Мюнхене, состоялась торжественная церемония прощания с этими игроками.

Болельщики на "Альянс-Арене" устроили перформанс в честь знаменитых немецких футболистов, на трибуне стадиона нарисовали слово "Легенды" и вывесили баннеры с изображениями четырех игроков, включая надпись "Спасибо за все, ребята".

Из всей этой вышеназванной четверки только один полностью завершил карьеру профессионального футболиста – Тони Кроос, который сейчас планирует заняться тренерской деятельностью.

