Четыре легенды немецкого футбола попрощались со своей сборной
После недавнего чемпионата Европы – 2024 майку сборной Германии сняли Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Илкай Гюндоган и Тони Кроос.
Накануне перед матчем с командой Нидерландов в рамках Лиги наций УЕФА, который прошел в Мюнхене, состоялась торжественная церемония прощания с этими игроками.
L E G E N D S 🐐✨#DFB #GermanFootball #GermanMNT #NationsLeague #GERNED— German Football (@DFB_Team_EN) October 14, 2024
📸 DFB/ Philipp Reinhard pic.twitter.com/OkNlOooitD
Болельщики на "Альянс-Арене" устроили перформанс в честь знаменитых немецких футболистов, на трибуне стадиона нарисовали слово "Легенды" и вывесили баннеры с изображениями четырех игроков, включая надпись "Спасибо за все, ребята".
Из всей этой вышеназванной четверки только один полностью завершил карьеру профессионального футболиста – Тони Кроос, который сейчас планирует заняться тренерской деятельностью.