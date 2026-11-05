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Спорт

Официально: Роналду попрощался с карьерой в сборной Португалии

Футбол Завершение Карьеры, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 16:06 Фото: Instagram/Cristiano
Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду завершил свою карьеру в сборной Португалии. 5 ноября форвард выступил со специальным заявлением, где подтвердил данную новость, сообщает Zakon.kz.

41-летний нападающий объявил об уходе из национальной команды, опубликовав обращение на своей личной странице в Instagram.

"Это непростое решение. Пришел тот день, когда я расстаюсь с футболкой национальной команды под номером 7. Пришло время передать его другим будущим футболистам". Криштиану Роналду

Любители футбола прекрасно знают, что октябрь получился очень трудным в карьере капитана португальской дружины, когда тот выдал скандальный инцидент с главным тренером сборной Жорже Жезушем и самовольно покинул расположение главной команды страны в Дании.

Спустя время дисциплинарный совет Федерации футбола Португалии дисквалифицировал Роналду на 30 дней и оштрафовали на 255 евро.

Сам же футболист затем извинился перед партнерами по сборной и болельщиками.

Роналду выступал за Португалию с 2003 года и провел за нее 234 матча, где забил 146 голов, что является мировым рекордом.

10 дней назад появилась информация, что Роналду включен в предварительный список сборной на ноябрьские игры Лиги наций УЕФА.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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