Официально: Роналду попрощался с карьерой в сборной Португалии
41-летний нападающий объявил об уходе из национальной команды, опубликовав обращение на своей личной странице в Instagram.
"Это непростое решение. Пришел тот день, когда я расстаюсь с футболкой национальной команды под номером 7. Пришло время передать его другим будущим футболистам". Криштиану Роналду
Любители футбола прекрасно знают, что октябрь получился очень трудным в карьере капитана португальской дружины, когда тот выдал скандальный инцидент с главным тренером сборной Жорже Жезушем и самовольно покинул расположение главной команды страны в Дании.
Спустя время дисциплинарный совет Федерации футбола Португалии дисквалифицировал Роналду на 30 дней и оштрафовали на 255 евро.
Сам же футболист затем извинился перед партнерами по сборной и болельщиками.
Роналду выступал за Португалию с 2003 года и провел за нее 234 матча, где забил 146 голов, что является мировым рекордом.
10 дней назад появилась информация, что Роналду включен в предварительный список сборной на ноябрьские игры Лиги наций УЕФА.